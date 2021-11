Ostre spadki na złotym. Brak pieniędzy z KPO gwoździem do trumny

Złoty znalazł się na 12-letnich minimach. Co dalej z polską walutą? - Problemów jest kilka. Obserwujemy umocnienie dolara, co przesuwa większość walut na świecie. Natomiast u nas wygląda na to, że coraz trudniejsze w odbiorze dla inwestorów jest to, że nadal nie jest zaakceptowany Krajowy Plan Odbudowy. Pieniądze nie płyną do Polski, a przy bardzo drogich cenach surowców i bardzo rozgrzanej gospodarce prowadzi do zmian w rachunku obrotów bieżących i do gwałtownego osunięcia na walucie - powiedział w "Money. To się liczy" Mikołaj Raczyński, członek zarządu Noble Funds TFI. - Jak najszybsze uregulowanie kwestii związanych ze środkami europejskimi są jednym z istotniejszych elementów oddziaływania na polski złoty, a do tego pozostałe elementy, czyli podwyższona inflacja i nadal dość niskie stopy procentowe. Natomiast kwestia środków europejskich jest coraz istotniejsza - dodał.