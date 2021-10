"Pandora Papers". Prawnik ocenia: Shakira? Nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka

Dziennikarze ujawniają przekręty finansowe polityków, biznesmenów i celebrytów, w ramach śledztwa "Pandora Papers". W komentarzach słychać: "nie płacisz podatków w miejscu, gdzie prowadzisz biznes, to jest to złe z natury". - To jest próba rzeźbienia za pomocą siekiery. Pod czymś takim bym się nie podpisał. Tak samo jednak ta ogromna praca, tysiące godzin dziennikarskiego śledztwa, nie powinna być zbagatelizowana. Możemy opowiadać o Shakirze, Claudii Schiffer, premierze Babiszu, państwu Blair, natomiast każda z tych spraw jest inna. Dlatego warto zadać sobie pytanie, czy ten majątek był legalnie zarobiony, a także, czy wykorzystany schemat był legalny. I dopiero, gdyby się okazało, że mówimy o czymś, co jest nielegalnym schematem podatkowym i o nielegalnie pozyskanych środkach, to wtedy należy rozważać to w kategoriach naruszenia prawa - ocenił w programie "Newsroom" Piotr Bodył Szymala, dyrektor obszaru prawnego Santander Bank Polska. - W pozostałym...