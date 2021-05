Polski Ład finansowany przez nowe podatki? Minister odpowiada

Skąd rząd PiS chce wziąć pieniądze na realizację Polskiego Ładu? Powstaną nowe opłaty i parapodatki? - Dane makroekonomiczne wskazują na to, że w 2021 roku PKB Polski wzrośnie o ponad 4 proc., a w przyszłym roku będzie to wzrost na poziomie 5 proc. Ten wskaźnik generuje wzrost wpływów podatkowych i szereg zdarzeń ekonomicznych, które ostatecznie przełożą się na większe dochody budżetu i pozwolą zrealizować ten program - powiedział w programie "Money. To się liczy" Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. - Nie może być tak, że osoba, która dostaje najniższe wynagrodzenie, płaci 217 zł składki zdrowotnej, a ktoś, kto zarabia 100 tys. zł, płaci 387 zł tej składki. To nie jest sprawiedliwe. Potrzebne jest normalne rozłożenie akcentów, jak to jest na Zachodzie. Jeżeli oczekujemy systemu opieki zdrowotnej na poziomie XXI wieku, to musimy go sfinansować. A sfinansować go powinny osoby, które zarabiają najwięcej - dodał.