Polski Ład. Podatki powinny wzrosnąć? Ekonomista: Tak, to dobry czas

Podatki w Polsce wzrosną w ramach propozycji z Polskiego Ładu rządu PiS. To dobry moment w gospodarce, by podnosić podatki? - Tak. Mam na to bardzo jasny pogląd - elementem ładu społecznego w Europie jest progresja podatkowa. W Polsce należy włączyć do tego szeroko rozumiane daniny i składki. Patrząc na rynek pracy, mamy sporo jednoosobowych działalności gospodarczych, które tak naprawdę są pracą na etacie. Dodatkowo widzimy, że ostatnie lata to był okres bardzo silnego wzrostu gospodarczego - powiedział w programie "Money. To się liczy" dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. - 2020 rok był rokiem ogromnego wsparcia przedsiębiorców, obecna korekta wprowadza nas w system europejski, czyli bogaci płacą proporcjonalnie więcej, co nie oznacza, że im zostaje mniej, zostaje im więcej niż przeciętnie - dodał. Był też pytany o opodatkowanie kapitału zamiast pracy. - Oczywiście, to jest podstawowa dyskusja na świecie, czy powinno się opodatkowywać...