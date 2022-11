Środowisko premiera gotowe na ustępstwa w sprawie KPO. W przeciwieństwie do ziobrystów

KPO. Środowisko premiera gotowe do ustępstw

Drugim rozwiązaniem są zmiany w tzw. ustawie kagańcowej. To akt przygotowany w 2019 r. przez Zbigniewa Ziobrę, a nałożył on odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za kwestionowanie statusu innego sędziego czy za działalność publiczną "niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". To właśnie na przepisy tej ustawy powołują się rzecznicy dyscyplinarni związani z liderem Solidarnej Polski, co zresztą nie podoba się KE i Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.