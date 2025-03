Wszystkie oczy na dolara. Amerykanie zaniepokojeni

Indeks Dolara WSJ (wskaźnik wartości amerykańskiej waluty w porównaniu do 16 innych walut) przez siedem z ostatnich dziewięciu tygodni spadał, niemal wymazując zyski osiągnięte po wyborach prezydenckich w USA 5 listopada - podkreśla dziennik.

To spowodowało gwałtowny spadek wartości dolara w stosunku do euro, rekordowe wzrosty akcji w Europie i największy wzrost rentowności niemieckich obligacji od 1990 roku - przypomina dziennik. O wszystkich tych zjawiskach pisaliśmy w money.pl.

O tym, co może kryć się za strategią Trumpa, pisał na początku marca w money.pl Piotr Arak , główny ekonomista Velo Banku. " Jeszcze niedawno idea przekształcenia międzynarodowego systemu walutowego, której celem byłoby osłabienie dolara, wydawała się fantazją. Dziś jednak coraz więcej analityków amerykańskich banków inwestycyjnych zaczyna traktować ją poważnie, bo wokół Trumpa pojawiają się eksperci, którzy na ten temat pisali" - przypomniał.

Jak pisał, kluczowym założeniem planu jest wypracowanie porozumienia między USA a ich największymi partnerami handlowymi i kredytodawcami. W praktyce oznaczałoby to, że zagraniczne banki centralne oraz inwestorzy zostaliby zachęceni - a w razie potrzeby nawet "zmuszeni" - do współpracy przy osłabieniu dolara np. wojną celną, która się właśnie rozpoczyna.

Koszty wojny handlowej już widać. Niepewność gorsza niż same cła? [ANALIZA]

Koszty wojny handlowej już widać. Niepewność gorsza niż same cła? [ANALIZA]

- Do tej pory było tak, że gdy traciła giełda - dolar zyskiwał. Zyskiwały też frank szwajcarski i jen, czyli waluty tradycyjnie uznawane za bezpieczną przystań dla inwestorów. Tyle że amerykańska giełda właśnie się sypie, a dolar nie zyskuje. Ta zmiana jest fundamentalna. Erozja zaufania do dolara może być trwała - komentował Rogalski w dniu, w którym amerykańska waluta zanurkowała do poziomu 3,84 zł.