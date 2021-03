Wynagrodzenia 2021. Gdzie można zarobić najwięcej?

Gdzie obecnie zarabia się najwięcej? - Biorąc pod uwagę rok 2020 i 2021, prym wiodą branże: farmacja, IT, e-commerce, logistyka. Mocno wzrosło także zainteresowanie usługami psychoterapeutycznymi oraz prawniczymi, czyli pierwszej potrzeby dla firm i pracowników - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Magdalena Sieczka, kierownik ds. wynagrodzeń i benefitów Sedlak & Sedlak. - Ten wzrost zainteresowania na usługi prawnicze związany jest z tarczami antykryzysowymi, składaniem dokumentacji, administracją. Dodatkowo, gdy firma ma trudną sytuację, trzeba rozważyć zmiany wynagrodzeń czy regulaminów, trzeba to zrobić zgodnie z prawem - dodała.