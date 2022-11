Bilety lotnicze drożeją. Oto co składa się na cenę, jaką płacimy za przelot samolotem

Cena biletu lotniczego. Co się na nią składa?

Przykład 2. Porównajmy to z podróżą z przesiadką w klasie biznes Lufthansy z jednego z polskich miast do Nowego Jorku i z powrotem. Tu udział podstawowej taryfy wyniósł 87 proc. ceny biletu. Ten przewoźnik bardziej szczegółowo rozbił poszczególne składowe ceny biletu, mieszczące się w kategorii opłat lotniskowych i podatków. Rozpisano je, uwzględniając również m.in. koszty opłat na rzecz służb migracyjnych, celnych, kontroli bezpieczeństwa.

Ile linie lotnicze zarabiają na biletach?

Wracając do dwóch powyższych tabel, spróbujemy przyjrzeć się temu, co składa się na "podstawę taryfy" - czyli główny składnik ceny biletu i część przeznaczoną dla przewoźnika lotniczego.

Już w czasach przed pandemicznym kryzysem, marże przewoźników lotniczych były na niskim poziomie. - Podczas najlepszej w historii dekady dla tej branży, która przypadała na lata 2010- 2019, w najlepszych momentach marże operacyjne dochodziły do 5,5 proc. Dekadę wcześniej byliśmy w gorszym położeniu z marżami w wysokości 0,7 proc., dlatego zmuszeni jesteśmy do tego, by trzymać koszty pod kontrolą - wyjaśniał Walsh. W rekordowym 2019 r. według wyliczeń IATA linie lotnicze zarobiły średnio 6 dol. w przeliczeniu na jednego pasażera.

IATA szacuje, że strata przewoźników lotniczych w 2022 r. sięgnie 9,7 mld dol., co będzie sporą zmianą w stosunku do 138 mld dol. "na minusie" w pandemicznym 2022 r. "Oznacza to marżę EBIT (przed odsetkami i opodatkowaniem) na poziomie -1,8 proc., co stanowi poprawę z -29 proc. w 2020 r." - czytamy w jednym z tegorocznych raportów ekonomicznych tej organizacji.