Giganci zapłaczą, ale zapłacą? Tak może wyglądać podatek cyfrowy w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji jest za wprowadzeniem podatku cyfrowego od przychodów lub zysków dużych firm technologicznych działających w Polsce . Szef resortu Krzysztof Gawkowski zwraca uwagę, że podobne rozwiązania funkcjonują już w 35 krajach, w tym we Francji i Wielkiej Brytanii. W Polsce pieniądze pozyskane z tego podatku miałyby zostać przeznaczone na rozwój sektora cyfrowo-technologicznego, rodzime start-upy oraz wsparcie dla polskich firm.

Ministerstwo Finansów zajęło jednak odmienne stanowisko , informując, że "nie prowadzi obecnie prac nad podatkiem cyfrowym" i podkreśliło, że wyłącznie minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada za polską politykę podatkową.

Bitwa o podatek cyfrowy. Co z ustawą? Jak duży zysk? Oto kulisy

Mieczkowski tłumaczy, że podatek cyfrowy początkowo wynosił 2-3 proc. w krajach takich jak Francja czy Austria. Później pojawił się pomysł, by stawkę ujednolicić w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Blokada tego pomysłu ze strony USA spowodowała, że kraje europejskie muszą w tej materii działać niezależnie - zwłaszcza w kontekście nastawienia prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Przedstawiciel Fundacji wyjaśnia, że nowa danina nie dotyczy wszystkich usług internetowych, ale koncentruje się głównie na działalności reklamowej największych platform. - Nie jest nakładana na wszystkie usługi, jak niektórzy próbują straszyć. Głównie chodzi o to, żeby nałożyć podatek na działalność reklamową - zaznacza Mieczkowski. Wskazuje przy tym, że powodem jest odpływ reklam z tradycyjnych mediów do mediów społecznościowych, co negatywnie wpływa na jakość dziennikarstwa i walkę z dezinformacją.