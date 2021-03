Nowy Ład PiS. Kto zapłaci wyższe podatki? I od kiedy?

Będą wyższe podatki - to pewne, jest to jedno z założeń rządowego Nowego Ładu. Kto je zapłaci? To będzie rewolucja? - Nie zaplanowałem rewolucji w podatkach, mowa o zmianie, która będzie ogłoszona w programie Polski Nowy Ład. Będzie to pod koniec kwietnia lub na początku maja. Zmiany podatkowe pojawią się dopiero od przyszłego roku - powiedział w programie "Money. To się liczy" Tadeusz Kościński, minister finansów. - Podatki w Polsce są tak ustawione, że ci co mniej zarabiają, biedniejsi, procentowo płacą więcej niż ci, którzy zarabiają więcej. To nie jest sprawiedliwe społecznie, ten trend trzeba odwrócić, by biedniejsi płacili mniej, a bogatsi - więcej. Absolutnie nie ma żadnych planów, żeby podnosić stawkę PIT, wręcz przeciwnie, patrzymy, jak ją dalej obniżać - dodał.