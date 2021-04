Podatek od smartfona. Rząd już pracuje, branża oburzona. "Mnóstwo przekłamań"

Rząd przedstawił założenia do ustawy wprowadzającej status artysty zawodowego. Zakłada on m.in. rozszerzenie opłaty reprograficznej, czyli wprowadzenie tzw. podatku od smartfona. - Jest mnóstwo przekłamań. Założę się, że społeczeństwo nawet nie wie, że przeliczając na wartość urządzenia, to nie będzie 6 proc., a 7,4 proc. opłaty. Dyrektywa unijna mówi wyraźnie: opłata dotyczy konsumenta, dystrybutor jest tylko pośrednikiem - powiedział w programie "Money. To się liczy" Andrzej Przybyło, prezes AB, dystrybutora m.in. sprzętu elektronicznego. - Lobbyści zawsze mówią wygodne dla siebie rzeczy. Fakty są takie, że w 80 proc. krajów w ogóle nie ma takiej opłaty, w Polsce jest. Opłata od części zysku brzmi uroczo, ale to jest opłata od obrotu, liczona razem z VAT-em, czyli płaci się nawet, jeśli nie ma się zysku. Nie ma możliwości, byśmy pokryli to ze swoich pieniędzy, ceny wzrosną - dodał.