Polski Ład. Batalia o podwyższenie składki zdrowotnej. "To władza wykreowała problem"

Przedstawiciele biznesu nie zgadzają się na podwyższenie składki zdrowotnej, co jest jedną z propozycji Polskiego Ładu. Zdaniem Wojciecha Kostrzewy to "władza wykreowała problem", gdyż wprowadza zmiany w naliczaniu składki, a jednocześnie nie daje przedsiębiorcom nic w zamian. - Mam wrażenie, że dzisiaj jest próba poprawiania swoich propozycji, ale na szybko. Jeżeli chcemy prowadzić dyskusję na temat reformy podatkowej, to zróbmy ją. Ale rozłóżmy ją np. na 18 miesięcy - mówił prezes Polskiej Rady Biznesu w programie "Money. To się liczy".