Polski Ład. Semeniuk chwali Morawieckiego: Doskonały premier!

Rząd pracuje nad ustawami w ramach Polskiego Ładu. Premier Mateusz Morawiecki nie skonkretyzował, za co rząd zabierze się w pierwszej kolejności. To przeoczenie? - Przeoczenia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu się nie zdarzają, nigdy. Z mojego punktu widzenia to doskonały premier - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. - Jeżeli chodzi o Polski Ład i pięć filarów, które wyznaczyliśmy, to mówimy również o bardzo dużej zmianie i reformie podatkowej. Z tym wiążą się różne ustawy, to będzie ponad 100 projektów ustaw, w mojej ocenie powinniśmy zacząć od kwoty wolnej od podatku. Samą koncepcję i zarys programu szeroko konsultujemy, szukamy wyjścia z różnych sytuacji. To nowe zadania, nie zawsze łatwe, ale mogą doprowadzić do stabilizacji sytuacji po pandemii - dodała.