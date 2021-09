Polski Ład uderzy w część rodzin. Politycy Polski 2050 proponują poprawkę

Niemal na ostatniej prostej prac nad Polskim Ładem rządzący postanowili wyrzucić do kosza możliwość rozliczania przez samotnych rodziców podatku obliczanego jako dwukrotność podatku liczonego od połowy dochodów. Politycy PiS argumentowali, że taka ulga podatkowa zachęcała rodziców do brania rozwodów, by później korzystniej rozliczać się z fiskusem.