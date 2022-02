Polskiego Ładu nie da się już naprawić. "Trzeba go po prostu zawiesić"

Jak naprawić Polski Ład? W programie "Money. To się liczy" Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, podkreślał, że reforma podatkowa Prawa i Sprawiedliwości wciąż kryje w sobie wiele niespodzianek, a te dopiero z czasem uderzą przedsiębiorców po portfelach. - Krótka odpowiedź na to pytanie jest taka, że nie wiadomo, co jeszcze trzeba będzie poprawić - stwierdził gość money.pl. Zaznaczył też, że nie jest rolą skarbówki, by ta tłumaczyła podatnikom zmiany w systemie podatkowym, więc jedynym sensownym rozwiązaniem jest zawieszenie Polskiego Ładu.