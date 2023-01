Premier o "podatku Sasina": Europa zachęca do opodatkowania nadmiarowych zysków

Przypomnijmy, że "podatek Sasina" trafił do kosza w połowie październik a. Rząd porzucił prace nad podatkiem od nadmiarowych zysków spółek energetycznych. Pieniądze te miały posłużyć do sfinansowania zamrożenia cen prądu. Te nadmiarowe, wynikające z kryzysu energetycznego, zyski miały być obciążone daniną w wysokości 50 proc. Projekt wzbudził kontrowersje i wycofano się z niego.

Morawiecki: zyski i tak są gigantyczne

Zapytano o to premier Morawiecki, odpowiedział, że "po zainstalowaniu OZE krańcowe koszty wytwarzania energii są już bardzo niskie. Jeśli ceny energii na giełdzie są bardzo wysokie, to korzyść takiego inwestora jest gigantyczna. Dlatego cała Europa wręcz zachęca do opodatkowania nadmiarowych zysków tzw. windfall tax. Także i my wprowadzamy te mechanizmy. To nałożenie daniny na najbogatsze firmy energetyczne, wśród takich znajdują się producenci energii elektrycznej z OZE".