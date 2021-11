Wzrost cen. Gowin: liczymy, że PiS poprze obniżenie VAT-u i akcyzy

Polska 2050 złożyła w Sejmie projekt ustawy o obniżeniu stawki VAT do 20 proc. i do 7 proc. Pod projektem, oprócz posłów Polski 2050 - podpisy złożyli także posłowie z klubu Koalicji Polskiej-PSL oraz kół: Porozumienia i Polskie Sprawy.

- To projekt obniżenia VAT-u do 20 procent. Porozumienie proponuje także obniżenie podatku VAT na prąd do 5 procent oraz obniżenie akcyzy o 70 procent. To ostatnie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Rząd czeski już o podobną zgodę do KE wystąpił. Najwyższa pora, żeby zrobił to rząd polski - powiedział Gowin.