Awantura o pół miliona złotych. Nagle dostali wezwanie z sądu

Czerwone Ferrari California. Awantura Autocar Concierge z Wartą

Innego zdania jest Warta. Szkodę spowodował pracownik Autocar Concierge nieuprawniony do przeprowadzenia jazdy próbnej - wynika z wezwania do zapłaty, jakie ubezpieczyciel wystawił firmie samochodowej Dutkiewicza.

Trzy lata później. Spotkanie z komornikiem

Nakaz się uprawomocnił. Autocar Concierge zawnioskowało o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, by móc bronić się w sądzie. W uzasadnieniu do wniosku przekonuje, że nie otrzymała dwukrotnie awizowanego pisma procesowego (12 i oraz 20 maja 2022 r.) z winy pracownika Poczty , który omyłkowo nie wydał prezesowi Dutkiewiczowi poleconego z nakazem, gdy odbierał dwie inne awizowane przesyłki 25 maja.

Oświadczenie Poczty dołączono do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy przychylił się do wniosku Autocar Concierge i wydał postanowienie o pilnym wstrzymaniu egzekucji i przychylił się do wniosku firmy samochodowej. Strony czekają na decyzję sądu co do terminu wznowienia postępowania.