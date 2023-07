"Bezpieczny kredyt" ożywia rynek. Pojawiła się obawa, że jest zbyt mało mieszkań

W drugim kwartale deweloperzy wprowadzili do sprzedaży ponad 10,4 tys. mieszkań. Choć to o jedną czwartą więcej niż jeszcze kwartał wcześniej, to zarazem wciąż jest to o 32 proc. mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej – pisze "Puls Biznesu" za danymi portalu rynekpierwotny.pl.