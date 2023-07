Banki odsłaniają karty. Prezentują oferty "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Od poniedziałku 3 lipca ruszył program Pierwsze Mieszkanie. Jego elementem jest "Bezpieczny kredyt 2 proc.", który ma zagwarantować klientom, że oprocentowanie ich kredytów przez 10 lat będzie w wysokości 2 proc. (do tego doliczyć trzeba marżę kredytodawcy). Banki już przewidują, że wzbudzi on ogromne zainteresowanie. Sektor przewiduje, że do końca roku w programie mają uczestniczyć wszystkie banki.

"Bezpieczny kredyt 2 proc.". Oferta kredytowa Pekao i PKO BP

Na razie jednak cztery banki komercyjne przedstawiły swoją propozycję na program "Bezpieczny kredy 2 proc.". Ich ofertę przeanalizowała "Rzeczpospolita" pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO). To całkowite koszty ponoszone przez konsumentów w ciągu roku.

Dziennik podaje, że najtańsza wydaje się oferta Banku Pekao z RRSO 4,72 proc. dla reprezentatywnego przykładu. Chodzi tu o kredyt w wysokości 335,1 tys. zł zaciągnięty na 27 lat przy braku wkładu własnego. Pierwsza rata w tym wypadku wyniesie 1592,70 zł, a rządowa dopłata – 1435,30 zł. Po 10 latach pierwsza rata wyniesie 2081,70 zł.

W przypadku PKO Banku Polskiego RRSO wyniesie 4,96 proc. dla przykładowego kredytu na 290 tys. zł. Bank założył, że kredytobiorca zaciągnie go na 25 lat, a kapitał pokryje 96,3 proc. wartości zakupu lub budowy nieruchomości. W tym przypadku pierwsza rata (w systemie rat malejących) wyniesie 1483,09 zł, a od 11. roku raty będą równe i wyniosą 1760,66 zł. Całkowita kwota do zapłaty to 509,60 tys. zł.

"Bezpieczny kredyt 2 proc.". Oferta kredytowa VeloBanku i Alior Banku

W przypadku VeloBanku RRSO wyniesie 5,41 proc. Bank podał przykład kredytu na 360 zł na 25 lat i przy 10-procentowym wkładzie własnym. Oprocentowanie przez pierwsze 10 lat będzie stałe na poziomie 8,3 proc., a w dalszym okresie – zmienne na poziomie 9,14604 proc. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 650 tys. zł.

Alior Bank wskazał, że RRSO będzie na poziomie 5,73 proc. Bank wyliczył to na przykładzie kredytu na 28 lat o wysokości 346 tys. zł. Co istotne, stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia sięga jedynie 69,2 proc. W ciągu 10 lat rata w formule rat malejących ma wynieść 1820,45 zł, natomiast po 10 latach – szacunkowo 2253,92 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 699,74 tys. zł.

Szczegóły "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

O kredyt na zakup pierwszego mieszkania z dopłatą państwa mogą wnioskować osoby do 45. roku życia. Dopłatami zostaną objęte kredyty na maksymalnie 500 tys. zł dla singla lub 600 tys. zł dla małżeństwa oraz pary, lub singla z dzieckiem. Kredyt można przeznaczyć m.in. na zakup mieszkania lub domu, budowę i wykończenie domu lub zakup działki wraz z budową na niej nieruchomości.

