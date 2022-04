Coraz mniej Polaków stać na własne mieszkanie. Zdolność kredytowa spadła dramatycznie

Stopy procentowe systematycznie rosną od października 2021 roku . Sytuację komplikuje galopująca inflacja i wzrost rachunków za gaz i energię. W środę Rada Polityki Pieniężnej już po raz siódmy z rzędu podniosła stopy procentowe , tym razem do poziomu 1 pkt, proc., a w efekcie stopa referencyjna wzrosła do 4,5 proc. w skali rocznej.

Skala podwyżki zaskoczyła nawet analityków, którzy szacowali wzrost stóp procentowych o 0,5 pkt proc., a niektórzy o 0,75 pkt proc. Rada zdecydowała się jednak na dużo radykalniejszy krok. Ma to być odpowiedź na dwucyfrową inflację.

Rekomendacje KNF utrudnią staranie o kredyt

Niestety, to fatalna wiadomość dla tych, którzy planowali w tym roku pożyczyć z banku pieniądze na zakup mieszkania lub domu , bo kredyty będą jeszcze droższe. Tymczasem już od września ubiegłego roku zdolność kredytowa Polaków spadła średnio o 30 proc. Jakby tego było jeszcze mało, od 1 kwietnia weszły nowe rekomendacje KNF, które jeszcze bardziej utrudnią staranie o kredyt.

W praktyce oznacza to, że teraz trzeba zarabiać dużo więcej, aby dostać kredyt niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie udzielane kwoty kredytów będą zatem dużo niższe. Niestety, wiele osób może dostać także odmowę.

O ile spadła zdolność kredytowa Polaków?

Jarosław Sadowski, analityk firmy Expander, wylicza to na przykładzie czteroosobowej rodziny z dwójką dzieci z łącznym dochodem 8 tys. netto.

– W październiku 2021 r. taka rodzina mogła liczyć średnio na uzyskanie kredytu w wysokości 591,5 tys. zł. W marcu tego roku było to już 432,6 tys. zł, a w kwietniu, czyli po kolejnych podwyżkach stóp procentowych, kwota ta spadnie najprawdopodobniej do ok. 330 tys. zł – szacuje ekspert.