Rekordowy popyt na kredyty mieszkaniowe. Wzrost o ponad 400 procent

"Bezpieczny Kredyt 2 proc." wpłynął na rekordowy popyt

BIK poinformowało również, że w grudniu 2023 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 46,34 tys. osób, co stanowi wzrost o 277 procent w porównaniu do grudnia 2022 roku, kiedy to liczba wnioskujących wynosiła 12,3 tys. osób. W porównaniu do listopada 2023 roku liczba wnioskujących wzrosła o 16,4 procent.