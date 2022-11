RPP podjęła decyzję. Tak mogą się zmienić raty kredytów

Rada Polityki Pieniężnej podczas listopadowego posiedzenia pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dzięki temu już drugi miesiąc z rzędu wynoszą:

stopa referencyjna – 6,75 proc.,

stopa lombardowa – 7,25 proc.,

stopa depozytowa – 6,25 proc.,

stopa redyskonta weksli – 6,80 proc.

Kolejna podwyżka stóp i tak nie da efektów?

Główny wpływ na decyzję członków RPP miała projekcja inflacji, z którą zapoznali się na listopadowym posiedzeniu. Przychylili się oni do opinii zarządu NBP, którzy nie widzieli przestrzeni na kolejne podwyżki. Przewidywania co do wzrostu cen zakładają, że jego szczyt jest już blisko, a kolejne zacieśnianie polityki pieniężnej nie da oczekiwanego efektu obniżenia cen, za to nadmiernie zdusi gospodarkę i doprowadzi do zwiększenia bezrobocia.

Sprawdziły się przewidywania ekonomistów z Banku Millennium, mBanku i BOŚ Banku, którzy przed ogłoszeniem decyzji wskazywali, że Rada zdecyduje się pozostawić koszt pieniądza na tym samym poziomie także po to, aby móc ocenić długofalowe skutki swoich działań z poprzednich miesięcy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Węgla w Polsce starczy na 200 lat". Były minister przyznaje: to moje słowa. Jest "ale"

Stopy bez zmian, a WIBOR dalej rośnie – czy tak będzie dalej?

Mimo tego, że w październiku stopy nie zostały podniesione, to WIBOR, który uwzględnia to, co wydarzy się w przyszłości, zanotował wzrost, czyli w zeszłym miesiącu raty kredytów o oprocentowaniu zmiennym wzrosły. W dzień październikowego posiedzenia WIBOR 3M wynosił 7,33 proc., a teraz przekroczył już 7,60 proc., co oznacza, że uwzględnił już podwyżkę głównej stopy procentowej, z którą jest skorelowany.

Ze względu na ponowne pozostawienie stóp na tym samym poziomie WIBOR z dużym prawdopodobieństwem spadnie, co oznacza, że raty kredytów mogą być delikatnie niższe. Pamiętajmy, że przy stawce WIBOR 3M bank aktualizuje oprocentowanie co kwartał. Porówna więc obecny poziom stawki bazowej z tym sprzed trzech miesięcy. Jeśli WIBOR 3M spadnie o 0,10 proc., to zmiana raty kredytu hipotecznego z marżą 2,3 proc. zaciągniętego na 30 lat będzie następująca:

W tabeli widać światełko w tunelu i gdy WIBOR uwzględni listopadową decyzję Rady Polityki Pieniężnej, kredytobiorcy zauważą delikatne obniżenie raty swojego kredytu – im więcej pożyczyli, tym oszczędności będą większe.

Brak podwyżek to dobra wiadomość dla posiadaczy kredytów, bo wreszcie będą mogli odetchnąć od płacenia coraz wyższej raty. Jednak, żeby obniżenie miesięcznych zobowiązań było odczuwalne, tendencja musiałaby zostać utrzymana i musiałyby zacząć pojawiać się pierwsze prognozy dotyczące terminu obniżania stóp, a o tym ze względu na wciąż wysoki poziom inflacji, na razie się nie mówi.

Anna Serafin, ekspert porównywarki finansowej Totalmoney.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.