Stopy procentowe bez zmian. RPP musi zmierzyć się z wysoką inflacją

"Wszystkie oczy zwrócone na RPP" - tak ekonomiści PKO BP zapowiadali kończące się w środę dwudniowe posiedzenie rady. Zwracali uwagę na to, że po silnym wzroście inflacji w grudniu może zostać poddany pod głosowanie wniosek o pierwszą od kilku lat podwyżkę stóp procentowych.

Zakończone właśnie obrady nie przyniosły jednak zmian. Stawki oprocentowania w NBP pozostały na rekordowo niskim poziomie. Główna od marca 2015 roku wynosi 1,5 proc. To oznacza m.in. stosunkowo tanie pożyczanie pieniędzy w bankach.

Utrzymanie stóp procentowych bez zmian nie jest zaskoczeniem, bo większość członków RPP z przewodniczącym Adamem Glapińskim na czele od dawna deklaruje, że inflacja jest pod kontrolą i nie ma potrzeby interwencji. Sytuacja uległa jednak zmianie we wtorek, gdy poznaliśmy najnowsze statystyki dotyczące cen. Okazało się, że inflacja skoczyła z 2,6 do 3,4 proc .

Zbigniew Jagiełło: Kredyty złotówkowe ze zmienną stopą to trzy razy większe ryzyko niż frankowe

"Dla rynkowych oczekiwań co do przyszłej ścieżki stóp kluczowe znaczenie będzie miało, jak do danych ustosunkują się umiarkowani członkowie RPP, czyli G.Ancyparowicz, R.Sura i R.Kropiwnicki" - komentują ekonomiści PKO BP.