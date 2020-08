UOKiK interweniuje ws. rat kredytów. Niektóre banki wprowadziły limity

Kryzys wywołany przez koronawirusa wymusił na NBP stanowcze działania. Jednym z nich była drastyczna obniżka stóp procentowych. Główna stawka spadła w kilka miesięcy z 1,5 do 0,1 proc . W podobnej skali spadły stawki WIBOR, które określają oprocentowanie rat kredytów.

Teoretycznie powinno to oznaczać obniżenie oprocentowania kredytów zaciągniętych jeszcze przed pandemią o około 1,4 pkt. proc. W niektórych przypadkach może to dać miesięczne oszczędności rzędu 200 zł, co powinno być znaczącą ulgą dla spłacających kredyty.