100 zł odłożone miesięcznie. "To ma sens. Inaczej wszystko przejemy"

– 100 zł odkładane miesięcznie przez bardzo wiele lat może dać oszczędności liczone w setka tysięcy złotych. Odkładanie każdej kwoty ma sens – powiedział w programie "Newsroom" WP Maciej Samcik, autor bloga subiektywnieofinansach.pl. – Te pieniądze można lokować w obligacje skarbowe. Wtedy jest szansa, że szansa, że te pieniądze odłożone jeszcze się pomnożą. Poza tym bardzo ważny jest nawyk. Nawet jeśli teraz to jest tylko 100 zł odkładane miesięcznie, bo zarobki są niewielkie, to jest taki okres w naszym życiu, 10-15 lat, kiedy wchodzimy na najwyższy poziom zarobków. Dla jednych to będzie średnia krajowa, dla innych kilka takich średnich, czego życzę. Ale to jest ten szczyt w karierze i wtedy warto położyć nacisk na odłożenie pieniędzy i mieć ten mechanizm. Jeśli go nie będziemy mieć, przejemy pieniądze, bo nasz mózg szybko reaguje na wzrost dochodów. W ciągu 2-3 miesięcy przyzwyczajamy się do większych pieniędzy i jesteśmy w stanie wszystko wydać –...