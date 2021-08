Na emeryturę przez pandemię? Ekspertka odpowiada: Warto pracować dłużej

Pandemia koronawirusa zwiększyła wskaźnik śmiertelności. To sprawi, że więcej osób przejdzie na emeryturę? - Przede wszystkim ludzie przechodzą na emeryturę, gdy osiągną wiek emerytalny. Bardzo wyraźnie widać w statystykach ZUS, że to wiek determinuje przejście na emeryturę. Nie ma więc wielu osób, które odkładają przejście na emeryturę. Mogą pojawić się osoby, które przejdą na emeryturę, a jednocześnie będą do niej dorabiały - powiedziała w programie "Money. To się liczy" dr hab. Agnieszka Chłoń Domińczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH. - Podkreślę natomiast, że formuła emerytalna, którą mamy, jest formułą, która mocno promuje odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę. Nawet przy tablicach długości życia, różnica emerytur nie jest na tyle duża, by opłacało się na nią przejść w tym roku. Różnica działa na korzyść późniejszego przejścia na emeryturę, warto dłużej pracować - dodała.