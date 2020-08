Waloryzacja rent i emerytur wciąż zagadką. Decyzji nie ma, są wyliczenia

Wskaźnik waloryzacji ma wynieść 103,84. To oznacza, że renty i emerytury będą podnoszone o 3,84 proc. Senior, który otrzymuje 1,5 tys. zł brutto dzisiaj, od marca 2021 będzie otrzymywał o 57 zł 60 gr więcej co miesiąc.

Jak będzie wyglądać przyszłoroczna waloryzacja?

Oczywiście, im wyższa comiesięczna emerytura, tym wyższa waloryzacja. Senior, który ma co miesiąc świadczenie w wysokości 4 tys. zł, od marca 2021 roku będzie otrzymywał o 153 zł więcej. W ciągu roku dostanie 1,8 tys. zł brutto więcej.

Jak wyglądał wskaźniki waloryzacji w ciągu ostatnich lat?

W ustawie budżetowej są też jednak niespodzianki. I to raczej negatywne. W tej chwili nie ma tam ani słowa o "gwarantowanych podwyżkach", które ekipa Zjednoczonej Prawicy wprowadziła kilka lat temu.

Do tej pory było to nie mniej niż 70 zł. Ze zmiany waloryzacji procentowej (tylko o wskaźnik) na waloryzację procentowo-kwotową (o wskaźnik, ale z gwarantowanym najniższym dodatkiem) korzystali głównie ubodzy seniorzy.

Ci, którzy mieli mniejszą waloryzację niż wychodzącą z samych procentowych obliczeń, dostawali wyrównanie do 70 zł. Na taki zabieg budżet musiał wykładać blisko 1 mld zł więcej.

Jak wynika z informacji money.pl, w grze są następujące scenariusze: nie będzie żadnej gwarancji (bo tegoroczna waloryzacja i tak jest wysoka) lub pojawi się od 50 zł do 70 zł gwarancji. Do tej pory PiS wybierał zawsze opcję 70 zł.

Za brakiem gwarancji przemawia plan wprowadzenia 14-stej emerytury w 2021 roku. Seniorzy i tak dostaną dodatkowe blisko 2,5 tys. zł (w ramach 13-stki i 14-stki) w tym roku. Opcja 50 zł gwarantowanej podwyżki byłaby dla budżetu wyjątkowo tania. Na taką załapaliby się tylko ci seniorzy, którzy dostają do 1,3 tys. zł brutto. Tylko im należałoby coś dołożyć. Seniorzy z większą emeryturą lub rentą już by nie skorzystali, bo klasyczna waloryzacja daje im więcej.

Jak wynika z szacunków money.pl, gwarancja 50 zł waloryzacji dotknęłaby tylko 10 proc. wszystkich seniorów - czyli mniej niż 1 miliona osób. Taka grupa otrzymuje świadczenia mniejsze niż 1,3 tys. zł. Z tego grupa blisko pół miliona osób mogłaby liczyć na dodatek wynoszący mniej niż 10 zł. A to by oznaczało, że budżet musi wyłożyć nie więcej niż 200-300 mln zł na taką podwyżkę.

Nieco bardziej kosztowna byłaby gwarancja 70 zł waloryzacji. Z tej skorzystałyby osoby z emeryturą brutto do 1,8 tys. zł. To już blisko 40 proc. wszystkich seniorów. I ta opcja najprawdopodobniej byłaby warta blisko miliard złotych (tak jak poprzednie). A to może być już dla budżetu zbyt wysoki próg.