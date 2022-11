Jarosław Kaczyński odpowiada liderowi PO: za brak pieniędzy z UE odpowiada opozycja

Swoje sobotnie wystąpienie Jarosław Kaczyński rozpoczął od odniesienia się do słów Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej kilka godzin wcześniej stwierdził, że Polska ma zablokowane fundusze unijne przez politykę obozu rządzącego . – My wszyscy jesteśmy tego ofiarami. Więc czas najwyższy, żeby pan skapitulował przed opinią publiczną, podpisał ten akt pisowskiej kapitulacji i oddał pieniądze Polakom – stwierdził polityk opozycji.

W odpowiedzi Jarosław Kaczyński przyznał, że Donald Tusk (jego imienia nie chciał wymawiać, lecz z kontekstu było wiadomo, o kogo chodzi) ma rację w kwestii, że "władza powinna być ciepła". Dodał, że jeżeli miarą "ciepłej władzy" jest zabezpieczenie socjalne obywateli, to obecnie rządzi "najcieplejsza władza".

Brakowi KPO winna jest opozycja

Następnie odniósł się do zarzutu, że polityka jego ugrupowania blokuje fundusze unijne Polsce i Polakom. – My nie jesteśmy niczemu tutaj winni, winni są ci, którzy nieustannie podpuszczali tam (w Brukseli – przyp. red.), podnosili rękę pod różnymi uchwałami przeciwko nam, ale przede wszystkim szczuli, szczuli i jeszcze raz szczuli. To jest niesłychane – stwierdził Jarosław Kaczyński.