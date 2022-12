Rosja zmuszona ciąć inwestycje w ropę i gaz. "To początek wieloletniego załamania"

Rosja w końcu zaczyna odczuwać konsekwencje inwazji na Ukrainę. Zachodnie sankcje dają się we znaki najbardziej dochodowemu sektorowi rosyjskiej gospodarki - gazowemu i naftowemu. Problemów przybywa, a koszty izolacji będą rosnąć. Rosja zmuszona jest ograniczyć inwestycje w tzw. upstream, czyli poszukiwania i wydobycie, czego ceną będzie utrata pozycji na globalnym rynku, zepchnięcie rosyjskich firm wydobywczych do defensywy i wreszcie odsunięcie od "stołu", na którym najlepsze kąski konsumować będą rywale.

Aż 15 mld dol. mniej wyda w tym roku Rosja na poszukiwania nowych złóż i wydobycie - wynika z grudniowego raportu Rystad Energy, norweskiej niezależnej firmy zajmującej się badaniami energetycznymi i wywiadem gospodarczym. To kolejny cios dla sektora naftowego i gazowego po stratach związanych z pandemią koronawirusa.

Inwestycje w upstream (poszukiwanie, wydobycie i dostarczenie ropy do terminala eksportowego - przyp. red.) mają spaść do 35 mld dol. Dla porównania: w 2021 roku na ekspansję w nowe złoża Rosja przeznaczała 45 mld dol., a plany na ten rok były jeszcze bardziej ambitne. Zaprzepaściła je inwazja na Ukrainę. Jeszcze pod koniec lutego tego roku oczekiwano, że inwestycje w wydobycie w Rosji zbliżą się w 2022 roku do 50 mld dol.