Wynajem mieszkań może być tańszy. NBP podsumował statystyki pierwszego kwartału

Konsekwencje pandemii COVID-19 nie były widoczne w danych na temat aktywności rynku mieszkaniowego w pierwszym kwartale - ocenia Narodowy Bank Polski (NBP). W najnowszym raporcie czytamy za to, że wśród przewidywanych przez ekspertów banku centralnego konsekwencji pandemii na przyszłość jest możliwe obniżenie stawek najmu mieszkań.

Z punktu widzenia osób, które chcą zamieszkać w takim mieszkaniu to dobra wiadomość. Gorzej z właścicielami mieszkań na wynajem. Z ich perspektywy, spada opłacalność takiego biznesu.

Jak będzie to wyglądać w kolejnych miesiącach zobaczymy, ale póki co raport NBP pokazuje, że do końca marca jeszcze aż tak wielkich zmian na rynku nieruchomości w Polsce przez koronawirusa nie było.