80 mln zł na psychiatrię dziecięcą. Kościński deklaruje: podejmuję wyzwanie

Przedłużenie lockdownu skomplikuje założenia budżetowe na 2021 rok? - W nowelizacji budżetu zaproponowaliśmy sobie 109 mld zł deficytu. Myślę, że to będzie wystarczające, by pokryć trzecią czy czwartą falę pandemii, ale mam nadzieję, że te pieniądze będą raczej używane, by finansować rozwój gospodarki, a nie ją ratować - powiedział w programie "Money. To się liczy" minister finansów Tadeusz Kościński. - To nie jest czas, aby oszczędzać. To był błąd popełniany podczas poprzednich kryzysów finansowych, przez co gospodarki długo wychodziły ze stagnacji. To nie jest czas konsolidacji, tylko rozwoju gospodarki - dodał i podkreślił, że pieniądze na 14. emerytury w budżecie są zapewnione. Dopytywany o 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą, odparł, że jako minister finansów dba o finanse publiczne. - Moją rolą jest, by znaleźć pieniądze na to, na co inni ministrowie potrzebują. Nie jest moją rolą, by mówić, czy to jest dobre, czy złe. Znajdujemy pieniądze na to, co inni...

rozwiń