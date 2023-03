Będzie alkohol na dworcach? Ważna deklaracja członka zarządu PKP Intercity

Kazik 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moje zdanie jest takie, Polacy nie umieją pic, w sezonie pijana młodzież czekając po nocach na dworach na pociąg nawali się prawie do zgonu że będzie strach. Co innego jak by były służby porządkowe naprawdę by takich pijaków eliminowały to jestem za bo sam lubię alkohol ale tak żeby nie robić bydła.