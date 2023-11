Co dziesiąta Brytyjka zrezygnowała pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. "Nie wystarczy wsparcie na papierze"

Fawcett Society, organizacja pozarządowa zajmująca się równością praw, wspólnie z firmą rekrutacyjną Totaljobs sprawdziły w sondażu, ile Brytyjek zrezygnowało z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. W swoim raporcie, który opisuje "The Guardian", przestrzegają, że "karę za macierzyństwo" ponosi nawet co dziesiąta kobieta.

250 tys. kobiet zrezygnowało z pracy na rzecz macierzyństwa

W celu oszacowania liczby oba podmioty przeprowadziły ankietę wśród 3 tys. pracujących rodziców przedszkolaków . Wynika z niej, że jedna na pięć matek rozważała odejście z pracy z powodu macierzyństwa. Co dziesiąta natomiast złożyła wypowiedzenie , gdyż nie była w stanie pochodzić obowiązków zawodowych i tych związanych z wychowaniem dziecka.

Dwie piąte z respondentek natomiast wskazały, że rezygnowały z ubiegania się o awans. Dodatkowe obciążenia zawodowe bowiem mogłyby sprawić, że kobiety nie byłyby w stanie pogodzić pracy i opieki. W ocenie Fawcett Society utknęły one w rolach, które były poniżej ich możliwości i straciły przez to szansę na rozwój kariery, przez co w praktyce na stałe została im przypisana "ścieżka matki".