Gigant wybuduje fabrykę baterii do elektryków w Polsce? Wielkie pieniądze w grze

Koreański producent Samsung SDI działa już na Węgrzech, gdzie w pobliżu Budapesztu produkowano telewizory. Węgry chcą stać się jednym z największych na świecie dostawców pojazdów elektrycznych, a Viktor Orban nie pozwoli, by cokolwiek stanęło im na drodze - pisał we wrześniu ubiegłego roku Bloomberg.

Dlatego obok Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, powstaje największy w Europie zakład produkcji akumulatorów do elektryków. Realizacją projektu o wartości 7,8 mld dol. zajmuje się chińska firma Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. we współpracy z niemieckim koncernem Mercedes-Benz AG.