Inflacja bije rekordy. W Polsce nadal nie ma drożyzny? "Najtańszy kraj w UE"

Inflacja napędza drożyznę w Polsce. Ale czy na pewno jest drogo? - Drożyzna to obiegowe określenie poziomu cen. Będę się upierał, że nieuprawnione, bo Polska - obok Rumunii - jest najtańszym krajem w Unii Europejskiej. Jeśli mówimy o drożyźnie to musimy ją do czegoś odnieść. Płace rosną szybciej, ceny paliwa realnie są dużo niższe niż kilka lat temu - powiedział w programie "Money. To się liczy" dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. - Mówimy o relatywnym wzroście cen, on jest istotny. Poziom 5 proc. inflacji wskazuje, że inflacja faktycznie jest podwyższona. Co więcej, porównaliśmy polską inflację do amerykańskiej, tam jest 5,4 proc., więc jest wyższa. Patrzymy jednak na kategorie wzrostów cen w Polsce i Stanach Zjednoczonych, u nas ten wzrost jest dość szeroki, mam też obawy, że on się szybko nie skończy - dodał.