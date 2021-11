W dobie rekordowej inflacji rząd powinien zwaloryzować świadczenia 500+? - Inflacja jest problemem nie tylko polskich rodziców, to problem nas wszystkich. NBP podejmuje odpowiednie działania. My cały czas pracujemy nad polityką prorodzinną, nad wprowadzaniem kolejnych instrumentów, również nad udoskonaleniem tych obowiązujących. Natomiast na dzień dzisiejszy żadne zmiany w programie 500+ nie są planowane - powiedziała w "Money. To się liczy" wiceminister rodziny Barbara Socha.