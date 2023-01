Inflacja zabrała Polakom jedną pensję. Realnie naród biednieje

O kondycji gospodarki pisze "Gazeta Wyborcza", która zauważa, że chociaż w 2022 r. naszemu rynkowi pracy udało się wchłonąć kilkaset tysięcy uchodźców przybywających do Polski w wyniku wojny w Ukrainie , to jednak nie ma pewności, czy w tym roku firmy nie zaczną zwalniać.

Rynek pracy czekają turbulencje?

Wyzwaniem dla firm w 2023 r. będą na pewno rosnące ceny energii . To one mogą sprawić, że przedsiębiorcy będą szukać oszczędności . A te mogą osiągnąć poprzez redukcję zatrudnienia .

Osobną kwestią są stopy procentowe na wyższym poziomie. To one mogą zniechęcić do inwestycji, a to oznacza, że firmy tworzyłyby mniej miejsc pracy.