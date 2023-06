Jak promować zdrową kulturę pracy i zapobiegać uzależnieniu od pracy w organizacjach?

Czym jest uzależnienie od pracy i jak wpływa na jednostkę i organizację?

Ponad 2,5 mln Polaków walczy z uzależnieniem od pracy , a na taki nałóg narażeni są najmocniej młodzi ludzie, zaliczani do grupy wiekowej pomiędzy 25 a 44 lata. Ryzyko rośnie w gronie osób samozatrudnionych, pracujących na własny rachunek, wśród kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem. Potrzeba bycia na szczycie hierarchii organizacyjnej w firmie prowadzi do wielu poważnych konsekwencji dla jednostki i przedsiębiorstwa.

Znaczenie zdrowej kultury pracy dla organizacji i pracowników

Żyjemy w czasach, w których osiągnięcia zawodowe mają bardzo duże znaczenie. Zajmowane stanowisko w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa zwiększa prestiż danej osoby i powoduje satysfakcję. W gonitwie za osiągnięciami, awansem czy wyższym wynagrodzeniem zapominamy o tym, co najważniejsze. O rodzinie, życiu prywatnym, własnych pasjach poza pracą. Warto utrzymywać zdrowy balans pomiędzy obowiązkami zawodowymi a wszystkim, co poza nimi. Przyczynić się do tego może pracodawca i to, jaką promuje w swoim przedsiębiorstwie kulturę pracy.