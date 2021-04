Kiedy luzowanie obostrzeń? Minister zdradziła szczegóły

Luzowanie obostrzeń powinno zostać ogłoszone w najbliższym czasie - poinformowała w programie "Money. To się liczy" wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Jakie są rekomendacje resortu? - Ministerstwo zawsze na posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mówi, że najlepiej otworzyć wszystko. Ale musimy to jeszcze zderzyć z rekomendacjami rady medycznej - mówiła Semeniuk. Zdradziła jednak, że w pierwszej kolejności na otwarcie mogą liczyć te branże, które zostały zamknięte jako ostatnie. Czyli m.in. branża beauty, fryzjerzy czy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe. Kiedy będą mogły wrócić do funkcjonowania w reżimie sanitarnym? - Myślę, że to kwestia kilku, kilkunastu najbliższych dni. Wszystko zależy od liczby zakażeń, które zostaną omówione podczas posiedzenia RZZK - powiedziała wiceminister rozwoju w programie "Money. To się liczy".