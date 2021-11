Komisja Europejska zmienia prognozy dla Polski. Ma być nieco lepiej niż sądzono

KE: inflacyjny oddech dopiero w 2023 r.

Prognozy dla Unii

"Gospodarka europejska wyraźnie wychodzi z recesji z przewidywaną stopą wzrostu na poziomie 5 proc. w tym roku. Nasze działania mające na celu złagodzenie skutków pandemii i zwiększenie szczepień we wszystkich krajach UE przyczyniły się do tego sukcesu. Ale to jeszcze nie czas, żeby spocząć na laurach: nadal mamy do czynienia z niepewnością w związku z wirusem i istnieje pewne ryzyko, z którym należy się zmierzyć. Musimy się zmierzyć nie tylko z wąskimi gardłami w łańcuchach dostaw, a także z rosnącymi cenami energii, które wpłyną na wiele gospodarstw domowych i firm z całej Europy. Musimy również ściśle monitorować inflację i w razie potrzeby dostosowywać naszą politykę" - oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.