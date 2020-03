Koronawirus. Aptekarze chcą tańszego spirytusu: "ostatni moment na takie działanie"

"Jeśli nikt nie jest w stanie zabezpieczyć aptek, do których trafia dwa miliony chorych dziennie, dajcie nam tani spirytus. Mamy kilkanaście tysięcy izb recepturowych a ten płyn potrafi zrobić nawet niewidomy farmaceuta. Pobudka" - napisał na swoim Twitterze Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Pod wpisem pojawiły się komentarze innych aptekarzy. "To ostatni moment na takie działanie" - twierdzi jeden z nich, inny dodaje: "apteka ten farmakopealny kupuje od tygodnia powyżej 500 zł netto za litr. Gdzie logika?".

Tomków swoim wpisem nawiązał do komunikatu Orlenu. Spółka paliwowa poinformowała, że - dzięki pozwoleniu od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych - płyny do dezynfekcji rąk o pojemności 1 litra będą dostępne na jej stacjach w cenie 15 zł.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", chodzi o to, że apteki kupują surowce - w tym spirytus - w hurtowniach farmaceutycznych, w których ostatnio ceny poszły w górę. Orlen nie musi stawać w kolejce do hurtowni. Co więcej, aptekarze skarżą się, że w ostatnich dniach niektóre surowce bardzo trudno dostać, a część z nich mocno zdrożała.