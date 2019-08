Luka VAT. Kluczowe przepisy uszczelniające mogą być martwe

Z założeń resortu finansów, podzielona płatność miała być obowiązkowa w przypadku faktur na kowty wyższe niż 15 tys. zł, jednak problem w tym, że przepisy wprowadzające ten obowiązek odsyłają do zapisów w innej ustawie - Prawo przedsiębiorców. Tam jest już mowa o konkretnej kwocie - 15 tys. zł oraz o "wartości transakcji przekraczającej 15 tys. zł". A "kwota" to nie to samo co "wartość transakcji".