Majówka w czasach epidemii. Czarne chmury nad Wybrzeżem

- No naprawdę trudno o lepszą metaforę - słyszę od lokalnego przedsiębiorcy, właściciela kilku pensjonatów. - Zwykle majówka otwiera u nas sezon. A właściwie to otwiera sezon "polski". Bo wczesną wiosną przyjeżdżają do Międzyzdrojów głównie Niemcy. Często już emeryci. Źle znoszą upały, za to u nas mogą odpocząć czy skorzystać z usług rehabilitacyjnych - opowiada przedsiębiorca.