Narodowa kwarantanna dobije centra i restauracje

– Po odmrożeniu działalności odwiedzalność rosła powoli i osiągnęła w naszym przypadku 75–80 proc. wyniku z 2019 r., by przed drugim tzw. małym lockdownem spaść nawet do 50–60 proc. Obecnie wbrew ogłaszanemu przez media szaleństwu zakupowemu, ruch jest mniejszy o 25–30 proc. w porównaniu z latami poprzednimi – powiedział "Rzeczpospolitej" Yoram Reshef, wiceprezes centrum Blue City.

Gastro w kłopotach

Przedłużający się lockdown to też kolejny cios dla gastronomii, która wciąż może pracować tylko w systemie na wynos lub z dostawą do domu klienta - przypomina "Rzeczpospolita". W centrach miast widać coraz więcej pustych lokali po likwidowanych restauracjach, a skala zjawiska widoczna będzie po danych za grudzień.

Jak twierdzi Marcin Ciesielki, prezes Mastergrupy, do której należy sieć pizzerii, pierwsze zamrożenie gastronomii to była spora nauczka. Firma postawiła na kanał delivery, czyli sprzedaż jedzenia na wynos z dostawą.

Z opracowania PwC wynika, że centra handlowe to ok. 400 tys. zatrudnionych, a do budżetów (także lokalnych) w ubiegłym roku wpłaciły ok. 30 mld zł. Zamknięcie sklepów prawie w całym listopadzie to spadek sprzedaży najemców o około 8 mld zł zł. Nadchodzący trzeci lockdown może być podobnie kosztowny dla całego sektora i gospodarki.