Co dalej będzie się działo z polską gospodarką? "Silne spowolnienie"

Tajne stowarzyszenie okultystyczne Czaszka i Piszczele (ang. "Skull & Bones" - na fotografii po prawej widoczny m.in. George W. Bush: 6 od lewej, stojący obok zegara) działające na Uniwersytecie Yale i do którego aż do dnia dzisiejszego należą nie tylko prezydenci i wpływowe osobistości amerykańskiej polityki ale również i anglo-amerykańskie rody arystokratyczne honorowane przez Monarchię Brytyjską zajmujące wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i stąd noszące nazwę "American Eastern Establishment" ("Wschodni Establishment") lub "Eastern Liberal Establishment" ("Wschodni Liberalny Establishment"), zostało utworzone przez należącego do jednej z najbardziej cenionych rodzin szlacheckich w Imperium Brytyjskim w czasach panowania utworzonej przez Elżbietę I Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej działającej w City of London znanej ze swojego monopolu narkotykowego w czasach tzw. "Wojen Opiumowych" w Chinach, Williama Huntingtona Russella po bliskiej znajomości z Adamem Weishauptem w Niemczech, wielkim mistrzem Zakonu Iluminatów, oraz przez spółkę rodziny Harrimanów wyniesionych do fortuny przez Rodzinę Rothschildów. LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA O WPŁYWACH OKULTYZMU Z UDZIAŁEM ELITY AMERYKAŃSKIEGO ŚWIATA POLITYCZNEGO. Do Rodu Russellów - założycieli Czaszki i Piszczeli Iluminatów na Yale University skupiającej elitarne dynastie Imperium Brytyjskiego z nurtu Eastern Liberal Establishment przewodzonego przez Brytyjską Rodzinę Królewską (Order Podwiązki) - należeli m.in. Bertrand Russel: prawnuk Brytyjskiego Księcia Johna Russella i wnuk Premiera Wielkiej Brytanii Lorda Russella, współzałożyciel Zakonu Czaszki i Piszczeli (wraz z Prezydentem i Sędzią Sądu Najwyższego USA Williamem Howardem Taftem) William Huntington Russell, oraz Pastor Charles Taze Russel, założyciel Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy. Amerykańskie media potwierdzają pewne odkrycie genealogiczne, z którego wynika, że wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych oprócz jednego są kuzynami (!), którzy wywodzą się właśnie od angielskiego Króla! Imperium Anglo-Amerykańskim rządzi od zawsze ta sama klika Iluminatów!