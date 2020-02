Paliwo coraz tańsze. Wpływ na ceny ma koronawirus

Kierowcy zacierają ręce i tankują auta do pełna. Jak podaje e-petrol.pl, rozpiętość cenowa pomiędzy stacjami w mijającym tygodniu nieco się zmniejszyła. Nawet stacje, które trzymały ceny w sztywnych ryzach, zdecydowały się na obniżki, w szczególności potaniał olej napędowy. To ruch wywołany tym, co dzieje się na rynku hurtowym, a na nim w mijającym tygodniu odnotowano spore spadki.