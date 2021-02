Polacy nadal chomikują w pandemii. Jesteśmy w europejskiej czołówce

Jeszcze w ubiegłym miesiącu do robienia zapasów przyznawało się 46 proc. Polaków. To był europejski rekord. "Choć nadal jesteśmy w europejskiej czołówce, to konsumentów, którzy się do tego przyznają ubyło w ciągu miesiąca o 5 punktów procentowych. Natomiast prawie połowa z nas, a więc najwięcej w Europie, poluje na okazje" - informuje Deloitte.