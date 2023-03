Polska chce zmian w kontraktach na szczepionki przeciw COVID-19. "KE działa opornie"

– Byliśmy pierwszym krajem, który tak wyraźnie pokazał, że te kontrakty (na szczepionki przeciwko COVID-19 – przyp. PAP) muszą ulec zmianie, że warunki, na których zostały zdefiniowane – przede wszystkim kompletny brak elastyczności w tych kontraktach – jest nie do zaakceptowania. Polska od roku prowadzi pewnego rodzaju negocjacje bezpośrednio z Pfizerem , ale też z Komisją Europejską, aby zmienić te warunki kontraktowe – stwierdził polski minister zdrowia w komentarzu udzielonym dziennikarzom w Brukseli .

Szczepionki na koronawirusa. "KE działa dość opornie"

Stwierdził dalej, że KE ma – jego zdaniem – problem z transparentnością w kwestii ujawniania szczegółów kontraktów na szczepionki na koronawirusa. – Opinia publiczna ma prawo wiedzieć – może niekoniecznie, ile wynosi cena – ale jakie kolejne warunki ogólne w kontrakcie się znajdują. Ja nie znajduję uzasadniania dla stanowiska Komisji, która nie przychyla się do tej pełnej, albo prawie pełnej przejrzystości warunków kontraktowych – stwierdził szef resortu zdrowia.

Polska chce renegocjować warunki z producentami szczepionek

To kolejna próba renegocjacji umów przez Polskę ze szczepionkowymi dostawcami. Moderna, od której mieliśmy kupić jeszcze prawie 7 mln preparatów na koronawirusa, zgodziła się anulować 60 proc. zaplanowanych dostaw. To oznacza, że nie będziemy musieli odbierać ok. 4 mln dawek i płacić za nie 420 mln zł.