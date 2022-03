Praca dla uchodźców. Najwięcej ofert czeka w hotelarstwie i transporcie [TYLKO U NAS]

Tymczasem jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie, eksperci deklarowali, że polski rynek pracy może wchłonąć blisko 700 tys. ludzi , a do końca roku może być to nawet milion nowych pracowników.

Jednym z głównych powodów tej sytuacji jest fakt, że w związku z ożywieniem gospodarczym po pandemii, w wielu sektorach brakuje pracowników. Na liście deficytowych zawodów do niedawna znajdowały się m.in. takie stanowiska jak: magazynier, kasjer, spawacz, pracownik budowlany oraz IT.

Niestety w momencie, gdy firmy deklarują problemy z brakiem pracowników, aktywność zawodowa Polaków znacząco spada. Z danych Business Centre Club wynika, że pracujący i aktywnie poszukujący zatrudnienia stanowią obecnie blisko 56 proc. całej populacji zdolnej do pracy. To oznacza, że aż 4 osoby na 10 nie podejmują w ogóle pracy.

Najmniej wakatów w małych firmach

Najwięcej nowych miejsc pracy chcą wygenerować średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 250 pracowników. Taką możliwość deklaruje blisko 29 proc. z nich. Na podobny krok chce zdecydować się także 28 proc. dużych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników. Dla porównania zaledwie 16 proc. firm małych (zatrudniających od 10 do 50 pracowników) chce stworzyć nowe wakaty.

Z deklaracji firm wynika także, że w najbliższym półroczu najwięcej ofert pracy pojawi się w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Zapowiada to 35 proc. firm z tego sektora. Za nimi plasują się przedsiębiorstwa z sektora transportu i magazynów (28 proc.) oraz przemysłu (26 proc.). Możliwe redukcje spodziewane są za to w handlu hurtowym i detalicznym. Sygnalizuje to 10 proc. firm badanych z tego sektora. Na podobny krok chce zdecydować się blisko 7 proc. z sektora telekomunikacji i IT.